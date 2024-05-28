アンティーク　真鍮製　いかり

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商品詳細
昔、アンティークショップで購入しました。長さ14センチ重さ319gずっしりと重厚感あります。インテリアの飾りに使用していました。断捨離の為出品致します。お好きな方、どうですか？#世田谷ベース#アンティーク#インテリア#ビンテージ#ガレージ
http://narcologia.ru/goods/Persia465888.html
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