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アンティーク　真鍮製　いかり
商品番号 L11844715551
商品名

アンティーク　真鍮製　いかり
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔、アンティークショップで購入しました。長さ14センチ重さ319gずっしりと重厚感あります。インテリアの飾りに使用していました。断捨離の為出品致します。お好きな方、どうですか？#世田谷ベース#アンティーク#インテリア#ビンテージ#ガレージ
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