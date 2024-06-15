カメの置物　スペイン　ガウディ　モザイクタイル

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。長さ8.5cm幅5cm高さ4cm位の大きさです。長年倉庫で保管しておりましたので、未使用ですが箱などは古くなっております。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador922006.html
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