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鍾馗像 (疫病退散 学業成就 魔除け)
商品番号 T37532210569
商品名

鍾馗像 (疫病退散 学業成就 魔除け)
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,523 円
在庫状況 あり

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商品詳細

瓦素材と金箔による制作物です。専用の土台をお付けしてすぐに飾って頂けるようにお届けします。高さ21cm厚さ幅8cm横幅13cmそれぞれ最も幅の有る場所です。土台は高さ約1cm重量は約1.4kgアンティークですので、1点物です。小さな傷などには気になされない方の判断でお願いします。縁起物でもあるので値引き交渉はいたしませんのでご了承ください。
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