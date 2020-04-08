鍾馗像 (疫病退散 学業成就 魔除け)

瓦素材と金箔による制作物です。専用の土台をお付けしてすぐに飾って頂けるようにお届けします。高さ21cm厚さ幅8cm横幅13cmそれぞれ最も幅の有る場所です。土台は高さ約1cm重量は約1.4kgアンティークですので、1点物です。小さな傷などには気になされない方の判断でお願いします。縁起物でもあるので値引き交渉はいたしませんのでご了承ください。



鍾馗像を紹介しています - かわら版 - ミニチュア瓦グッズ専門店 ...



林良慶 ブロンズ『招福鍾馗像』



屋根の上で厄を除ける鍾馗さん。京都で唯一の作り手は、瓦職人 ...



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鍾馗 - Wikipedia



鬼より強い！鍾馗様、川越や上尾などで古い建物の屋根に 初詣の代わり ...



京都のはなしvol.1 屋根の上の鍾馗さん | go baaan あなたの「京都の ...



林良慶 ブロンズ『招福鍾馗像』



鍾馗像 - 医王山浄苑寺富丘浄苑



鍾馗（しょうき）とは｜浅田製瓦工場ショッピングサイト【京瓦.com ...



木彫りの仏像 鍾馗様【鍾馗●鎮宅聖君】10cm 高級天然ツゲ木彫り 厄除けの神 仏像 神像 鍾天師 手作り 木製 フィギュア 【オブジェ 置物】疫病退散 厄災除け 風水 金運 開運 財運 商売 繁盛



鍾馗さん 〜京都人のはからい | 京都トリビア × Trivia in Kyoto



鍾馗さん（小） | 美濃邉鬼瓦工房 文化財・社寺・一般在家 装飾品 ...



魔除けの神様・鍾馗のポストカードでコロナ退散を 奈良・薬の館 | 毎日新聞



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