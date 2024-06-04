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- 浮き玉 ガラス玉 約6.５㎝‼️100個‼️手のひらサイズ‼️
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商品詳細
素材···ガラス手のひらサイズの可愛いガラス玉まとめ売りです‼️画像の中からランダムで入れさせていただきます‼️水洗いしましたが完璧ではないので神経質のお方ご遠慮下さい‼️2個サービスします‼️宜しくお願いします‼️
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