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山下純司作　油彩　「芥子の花咲く頃」　額装　C　4317B
商品番号 I88082508165
商品名

山下純司作　油彩　「芥子の花咲く頃」　額装　C　4317B
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 4,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（額）厚み約2.5cm　縦約96.5cm×横約56.5cm　　　　（画寸）縦約77cm×横約40cm額には傷みがございます。裏側は開けることができません。鑑定等はしておりません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。
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