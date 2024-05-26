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- 山下純司作 油彩 「芥子の花咲く頃」 額装 C 4317B
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商品詳細
大きさ （額）厚み約2.5cm 縦約96.5cm×横約56.5cm （画寸）縦約77cm×横約40cm額には傷みがございます。裏側は開けることができません。鑑定等はしておりません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。
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