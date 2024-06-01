特選！最高グレード！ガネーシュヒマール産マスターヒマラヤ水晶クラスター　虹入り



特選！最高グレード！ガネーシュヒマール産マスターヒマラヤ水晶 ...



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ヒマラヤ水晶 - 水晶・天然石・アクセサリーのお店 Takara石



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2021年ファッション福袋 大サイズ ∞ガネーシュヒマール産 ヒマラヤ ...



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虹入り(レインボー)ガネーシュヒマール水晶のブレス | rodeosemillas.com



厳選！オールドストック！マニカラン産ヒマラヤ水晶クラスター 最高 ...

ヒマラヤ水晶の産地の中でも特に有名なものは、ネパールのガネーシュ・ヒマール産マスターヒマラヤ水晶クラスターです。虹入り♪ これぞガネーシュ・ヒマール産ヒマラヤ水晶と言わんばかりの存在感のある綺麗なクラスターです。緑泥石（クローライト）をファセットにうっすらとまとった結晶の威風堂々とした美しさはまさにコレクション級の超逸品です。 全てのボディに抜群の光沢感を持ち、かなりの大きさにもかかわらず、その透明度と輝きは格別なものです。ボディには横長のタイルを貼り合わせたようなヒマラヤ水晶独特の条線のテクスチャーと縦に入った接合線が何とも言えない極美の世界を創り上げています。底面は小さな結晶面で覆われており光を反射して実に美しい♪ 透明感・光沢感・照りとツヤなどの状態どれをとってもマスターヒマラヤ水晶クラスターの貫禄を存分に見せつけた一石です サイズ：65/42/35重さ：約80ｇ 産地：ネパール・ガーネッシュ・ヒマール山