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- ティファニー アベニュープレートペア 新品 未使用
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商品詳細
こちらのページをご覧いただきありがとうございます。ティファニー5thアベニュープレート2枚セットです。引き出物としていただきましたが我が家では使用しないモノですので出品いたします。お皿も未使用であり、お箱も汚れ等無いキレイな状態だと思いますが、あくまで素人の検品ですので写真をよくご覧いただいたうえでの購入をお願いします。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレート
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