豪華お面　魔除け　厄除け　アンティーク　工芸　縁起物　エスニック

送料込み。匿名配送。お気に入りのコレクションですが部屋の整理のため出品します。ゴールドで神秘的な存在感をかもしだす民芸品。時間をかけて、１つ１つとても丁寧に仕上げられています。重厚感がありエスニックで存在感のあるインテリアになりそうです。魔除けにもどうぞ。大変稀少だと思います。ぜひ、コレクションを探している方・大切にしてくださる方にお譲りできれば嬉しいです。【サイズ】全長 約28cm 横幅 約21cm 奥行 約8cm多少の誤差はお許しください。【状態】目立つ汚れや傷等はありませんが劣化により細かな汚れや傷等はありますので神経質な方・完璧を求める方のご購入はお控えください。アンティークやヴィンテージ好きな方よろしくお願いいたします。



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