《ヴィンテージ 》 ガブリエル　スウェーデン 北欧 【カール王の笏の陶板】

《ヴィンテージ》GABRIEL(ガブリエル)スウェーデン北欧【KungKarlsspira(カール王の笏)の陶板】⌘スウェーデンの陶板を出品させていただいています ↓#maron’sPorcelainpanelスウェーデンで咲く花の陶板です。その昔は暗く長い冬にも家の中ではお花を楽しめるようにと、多くの窯元がお花をモチーフとした陶板画を発表していました。ガブリエルの陶板は、陶板の中でも壁に掛けやすく身近に飾れます。北欧の野花で癒されますように。。GABRIELは、1925年にGabrielBurmeisterが創業。JIEGantofta(ジイ・ガントフタ)と並んでアンティーク、ヴィンテージの品として有名な窯ですが、現代では存在しない釜です。現在ではGABRIELの作品は貴重となっています。サイズ：各 約17.7×14cm厚み1.5cm状態：陶板は、成型の歪みや貫入などが見られることがよくあります。目立ったダメージはございませんが、ヴィンテージ品であるキズ、スレ、斑点、汚れ、凹凸など、新品ではないことをご了承のうえ、ご購入をお願いいたします。専用の箱、証書等はございません。◆ゆうパケットポストでのお届けになります。#北欧#コバンユリ#ハクセキレイ#スウェーデン#スノードロップ#クロッカス#限定コレクション#GABRIEL#ガブリエル#JIEGantofta#ジイガントフタ#陶器#陶板#スウェーデン#置き物#壁飾り



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