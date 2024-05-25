【最終値下げ】レア　リサラーソン　トムテ　サンタクロース　jie グスタフスベリ

【最終値下げ】リサラーソン トムテ サンタクロース JIE社グスタフスベリ キャンドルホルダーあまり出回る事のない珍しいJIE社のサンタになります。1970から80年の頃の物です。JIE社からは、LisaLarsonデザインの作品がいくつか製造・販売されておりますが、Gustavsbergの作品たちと比べると製造数も少なくなかなか市場に出て来ません。シールもしっかり残っています。底にはJIE社で作られたというサインもございます。ヴィンテージですのでキャンドルを灯して使用した跡が残っています。購入時にオイル跡は洗浄しました。落ちきれない跡が残っている状態です。私自身飾っている分には気になりませんでした。割れやカケ、その他劣化は見られません。自宅では他のコレクションと並べていました。クリスマスだけでなく、年中飾れるオシャレなサンタさんです。大きめなので、１つでインパクトがあり目を惹く置物です。サンタさんの手元にはスティック状のキャンドルランタンの中には小さめの卓上キャンドルが入ります。画像はledキャンドルを入れています。ドライフラワーなど入れても可愛いです♡※大きさ比較の為に他の雑貨も載せておりますが出品はサンタクロースのみです。高さ 25.3センチ横最大 24センチヴィンテージにご理解のある方のみご購入お願い致しますm(__)m



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