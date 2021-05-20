ロイヤルコペンハーゲン　イヤーフィギュリン　2000年

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商品詳細
✿ロイヤルコペンハーゲン✿戯れる二匹の子犬です。大きさ 高さ 5.5センチ 幅 10センチ 奥行き 10.5センチとても綺麗な状態です。箱が無いので 別の箱で発送致します。✿宜しくお願い致します。✿種類...フィギュリン素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック高さ...～19.9cm
http://narcologia.ru/goods/waveform571817.html
http://narcologia.ru/goods/freshman934756.html
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