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ロイヤルコペンハーゲン　イヤーフィギュリン　2000年
商品番号 O13304269216
商品名

ロイヤルコペンハーゲン　イヤーフィギュリン　2000年
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✿ロイヤルコペンハーゲン✿戯れる二匹の子犬です。大きさ　　高さ　　　5.5センチ　　　　　幅　　　　10センチ　　　　　奥行き　　10.5センチとても綺麗な状態です。箱が無いので　別の箱で発送致します。✿宜しくお願い致します。✿種類...フィギュリン素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック高さ...～19.9cm
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