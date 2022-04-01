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＊美品＊NAO 天使　3セット
商品番号 R29017619922
商品名

＊美品＊NAO 天使　3セット
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティーク・クラシックリヤドロNAOの陶器の人形です。ショーケースで飾っておりましたので大変美品です。断捨離の為、手放します。箱はありません。今はショップでも取り扱いが無く希少な物です。新品ではありませんのでお写真を良くご覧になり、決めていただけたら幸いです。高さ約7センチ
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