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送料込み！希少　KARE フクロウ　置物
商品番号 B69757559264
商品名

送料込み！希少　KARE フクロウ　置物
ブランド名 ケア
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

探している方もいらっしゃるかと思います。KARE(ケア)のフクロウ貯金箱の陶器の置物です。廃盤で、復刻はありません。3点セット貯金箱になっていて後ろから小銭が入れられます。売り急いでないので値下げはこちらのタイミングで行います。即購入⚪︎値下げ×見ざる言わざる聞かざる　ふくろう　OWLアンティーク　シャビーシック　カントリー雑貨　ガーデニング雑貨　ヴィンテージ　サリュ　salut!ビームス　beams等好きな方にオススメです♪
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