送料込み！希少　KARE フクロウ　置物

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商品詳細
探している方もいらっしゃるかと思います。KARE(ケア)のフクロウ貯金箱の陶器の置物です。廃盤で、復刻はありません。3点セット貯金箱になっていて後ろから小銭が入れられます。売り急いでないので値下げはこちらのタイミングで行います。即購入⚪︎値下げ×見ざる言わざる聞かざる ふくろう OWLアンティーク シャビーシック カントリー雑貨 ガーデニング雑貨 ヴィンテージ サリュ salut!ビームス beams等好きな方にオススメです♪
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