ダットベア　セット販売

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商品詳細
人気のダットベアの4種セットとなります。素材:樹脂ガーデニングのワンポイント、お部屋のインテリアとしていかがでしょうか。このセットは、めちゃくちゃうけます！※個体差がある商品となっております。なるべく状態の良いものを選別しております。※展示用に開封しております。※個体差をご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。#ダットベア#クマ#ガーデニング#インテリア
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http://narcologia.ru/goods/mythic751635.html
http://narcologia.ru/goods/traverse969626.html
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