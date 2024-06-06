ダットベア　セット販売

人気のダットベアの4種セットとなります。素材:樹脂ガーデニングのワンポイント、お部屋のインテリアとしていかがでしょうか。このセットは、めちゃくちゃうけます！※個体差がある商品となっております。なるべく状態の良いものを選別しております。※展示用に開封しております。※個体差をご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。#ダットベア#クマ#ガーデニング#インテリア



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