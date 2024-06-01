リサ ラーソン 陶板 洋梨 プレート LISA LARSON グスタフスベリ ...

貴重！リサラーソン陶板洋梨プレートLISALARSONナシグスタフスベリ洋なし梨GUSTAVSBERGParonスウェーデン北欧ご覧いただきありがとございます。【商品の状態】古い作品ですので、汚れや小傷がありますが、全体的にきれいな状態だと思います。致命的な割れや欠けもございません。裏面に見づらいですが、LISALARSONGUSTAVSBERGSWEDENの刻印がございます。（画像10枚目）【仕様】メーカー：Gustavsbergグスタフスベリ社（スウェーデン）デザイナー：LisaLarsonリサ・ラーソン作品名：POMONAシリーズParonサイズ：約22.5㎝×約22.5cm×約3cm製造年：1974～1979年【商品説明】4種類の果実シリーズのうちの一つで約5年間しか制作されていない貴重な作品で、UNIKシリーズなどの陶板画と比べると約3倍の厚さがありとても重厚です。釉薬の具合により一つ一つ違う表情魅せるとても魅力のある作品です。洋なしの陶板は市場にはほとんど出回らない大変貴重な作品です。裏側にはフックが取り付けてありますので、すぐに飾ることができます。



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