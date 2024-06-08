1003K 香蘭社 大碗　直径20CM/高さ7CM



香蘭社 直径:21cm 高さ7cm ぶどう柄 深鉢 有田焼 大鉢 大皿 磁器 日本製 ボウル 趣味【中古】



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大鉢 香蘭社の値段と価格推移は？｜11件の売買データから大鉢 香蘭社の ...



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香蘭社 湯呑茶碗 9cm × 5cm 5個組 | ＷＥ２１ジャパン



香蘭社 ボケ柄花瓶 木瓜の花 かわいいダルマ型 有田焼 陶磁器 白地金彩 藍色



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色絵吉祥丸紋）長角陶函«大鉢(19ｃｍ〜)・大蓋物・コンポート|有田焼の ...



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1003K香蘭社大碗 直径20CM/高さ7CM・当方の出品物は古物中心となりますので、古い物にご理解のある方のみご購入ください。完品をご要望の方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。・商品の説明や状態に関しましては、解る範囲で記載させて頂いております。出品物の時代や材質、傷などの状態の見解には個人差がございますので、ご購入の際は必ず画像をよくご覧いただき、個人の責任においてご入札ください。・撮影、モニター環境等により、掲載画像の色合いや質感が、実際の商品とは異なる場合がございます。・素人採寸につき、サイズに多少の誤差が生じる場合がございます