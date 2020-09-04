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ノリタケ ★フィギュリン付きトレイ　猫ちゃん
商品番号 H35681632433
商品名

ノリタケ ★フィギュリン付きトレイ　猫ちゃん
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品スペック商品番号T54862/AC427シリーズインテリアサイズ直径：約15cm、高さ：約12cm、高さ：約6cm、重量：約145g材質ボーンチャイナ原産国JAPAN
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