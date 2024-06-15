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HISA・CRAFT　旭川
商品番号 L26568864648
商品名

HISA・CRAFT　旭川
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,071 円
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商品詳細

お値下げしました。太田久幸HISA-CRAFT“木の仲間たち”シリーズ北海道旭川クラフト作家ブランド/産地:HISA-CRAFT/旭川作者:太田久幸2002年に亡くなった北海道旭川の工芸作家・木地師の太田久幸氏による“木の仲間たち”シリーズのフクロウです。こちらは現在生産が終了してしまった本人製作による作品です。刻印もしっかりあります。国内木工職人、そして海外の技術者からも匠の技と称された木工旋盤・ロクロの業で制作された愛らしいフォルムに楢無垢材の木目が美しく、木の温もりを肌で感じることが出来ます。※下に丸みがあり、指で軽く押すとスイングします。箱等付属品はありませんが、特に目立つキズもなくコンディションは良好です。35年前に頂いたものです。そのため、底にインクのシミがありますが、写真で確認ください。日光に当てることなく、保管しておりました。色は6，7枚目が近いです。#作家物#作品#北海道#旭川#クラフト#木地師#フクロウ#クマゲラ#うさぎ#干支#太田#HISA#CRAFT#伝統#工芸品#久幸###（510)
http://narcologia.ru/goods/hesitantly67584.html
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HISA・CRAFT　旭川
ASAHIKAWA 「HISA-CRAFT」
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太田久幸 HISA-CRAFT “木の仲間たち”シリーズ フクロウ 北海道 旭川 クラフト作家 | coshiki
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