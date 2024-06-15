ウォルナット　無垢板材　　厚みのある板です　お値引きもご検討させていただきます



フリーカット無垢材 ウォルナット | PS-TT009-02-G165 | テーブル天板 ...



ウォルナット天板 オイル仕上げ flexispot対応可



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アメリカンブラックウォールナットマルチレイヤー（挽板）一枚もの（床 ...



オーク（ナラ）（ウォールナット色、長さ909ｍｍ）マルチレイヤー（挽 ...



ウォールナット無垢材｜フリーカット｜木材通販のウッドモール



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国産杉の無垢材 カフェ風ダイニングテーブル サイズカラーオーダー可能 座卓



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プライムウッド｜無垢フローリング・ウッドデッキ材・車輌材などの通販



特注” 秋山木工 無垢 ウォールナット 4枚接ぎ | labiela.com



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希少】クラロウォールナット サイドテーブル 本格派ま！ www ...

高級家具に使われる無垢のウォルナットのカウンターの材になります厚み45ミリ幅390ミリ 奥行き530ミリオイル仕上げてとても良いツヤ感が出ております。お店などのアクセントカウンターや棚板、自宅のアクセントで取り付けたりするととても存在感、オシャレ感があります。ズシっと重さもあり重厚感がありますお好みの寸法にかっとすることも可能ですテイスト···北欧主な素材···木製置物···その他