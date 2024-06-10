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リヤドロ 2体
商品番号 Q95126118798
商品名

リヤドロ 2体
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 5,250 円
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商品詳細

★フルートを吹く天使　H16.0×W9.0×D11.0cm★可愛いお祈り　H13cm×W8cm×D7cm　　　普段は飾り棚の中に飾りクリスマス　シーズンにはツリーの近くに　ディスプレイしていました。　　欠けや修復はありません　全体として良い保存状態ですが　ごく小さな傷や擦れなどはご理解　下さい。　箱はありませんので緩衝材で包み　小さめな段ボールに入れ発送致します。
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