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★フルートを吹く天使 H16.0×W9.0×D11.0cm★可愛いお祈り H13cm×W8cm×D7cm 普段は飾り棚の中に飾りクリスマス シーズンにはツリーの近くに ディスプレイしていました。 欠けや修復はありません 全体として良い保存状態ですが ごく小さな傷や擦れなどはご理解 下さい。 箱はありませんので緩衝材で包み 小さめな段ボールに入れ発送致します。