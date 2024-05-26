【新品】サイバードッグCYBERDOG宇宙光線銃型メタルバックル電子回路柄ベルト

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商品詳細
CYBERDOG（サイバードッグ）のイギリス製メタルバックルベルト、未使用新品です。表記サイズ：Ｓ平置き実寸サイズ（素人採寸につき、誤差ご容赦ください）バックル部分９ｃｍ✕１９ｃｍ（最長部分）ベルト長さ８９ｃｍ未使用新品ですが、画像の通り、素材の特性上、バックル裏面にサビが少し浮いています。また、バックルには小キズやスレなどもございます。ご承知おきの上、ご購入をご検討ください。その他につきましても、個人の長期保管品である旨はご理解ください。気になる点がございましたら、必ずご購入前にお問い合わせください。他にもFOTUSなど、商品を多数出品しております。かなり昔の物もありますので、よろしければご覧ください。宜しくお願いいたします。#フェトウス#fotus#W\u0026LTカラー...ブラック素材...フェイクレザー
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