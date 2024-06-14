【専用】クロコダイル 財布 本物 日本製 ハンドメイド 品質最高級品 ニコチン

ご覧頂きありがとうございます。創業４０年になります呉服店を経営しております。商品詳細品名：クロコダイル本革日本製熟練職人特製カラー：ニコチンサイズ：横幅１９.５ｃｍ×縦９.５ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：０.２５kg仕様：ファスナー小銭入れ×１室ポケット×３室(お札、通帳等入ります)カード入れ×１２室ワイドポケット×２室外側：ポケット×１室素材：クロコダイル本革上代：２３０,０００円状態：新品・未使用品価値ある日本製のクロコダイル長財布です。マット仕上げのお品です。マット仕上のお品は使うほど艶が増し、お品自体が更に良くなる特長がございます。品質がすごく良いので、自信を持ってオススメ致します。



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