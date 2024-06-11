ドルチェ\u0026ガッパーナのヘビ革ベルト　34インチ

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商品詳細
素材···本革(ヘビ革)ウエスト85cm-34インチで身体に合うと思っていたのですか、私が、太った為か合いませんでした。一番最後の最大の穴は私が開けようとしたものです。但し、やはり短いため、出品します。このサイトで難波の正規店でかつたとのことでした。詳細一番近い穴で、75cm一番遠い穴まで、85cmその先に私の開けた穴があります。ご理解いただける方に、お譲りいたします。価格、気軽にお声掛けして下さい。
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