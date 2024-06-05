大人気！イタリアンレザー ベルト メンズ 本革 牛革 茶色 ブラウン

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大人気！イタリアンレザーベルトメンズ本革牛革茶色ブラウンご覧いただきありがとうございます。♥人気商品♥◎ブラウン◎宅急便コンパクトで配送します。==============================★送料無料・匿名配送★コメントなし・即購入OK★新品・未使用==============================＜サイズ＞全長約:125cm幅約:3.8cm革厚さ3.3mmバックル:5.5cm×5.5cm※カットで長さ調整可能ですが穴あけの器具を別途用意が必要です。穴は全部で7個（約2.5ｃｍ間隔で開いています）＜素材＞牛皮◎グラデーション\u0026カリグラフィーが特徴のフルレザーのベルトです。カリグラフィーはプリントではなく、しっかりと彫り込んでおります。◎アドバンティック仕上げによる見事なグラデーションカラーが魅力の一品です。◎ノーブランドです。◎本品は、植物から抽出した渋成分（タンニン）のみで鞣した本格レザーです。使い込む程にクッタリと馴染み、色艶を増し、経年（エイジング）と共に自分だけの味が出てきます。天然皮革の特徴として、色の差、痕傷、筋状のシワ、毛穴の痕などがある場合がございます。