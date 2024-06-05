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90s MLB YANKEES ヤンキース　アクリルウールキャップ　刺繍ロゴ
商品番号 U76328962373
商品名

90s MLB YANKEES ヤンキース　アクリルウールキャップ　刺繍ロゴ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 10,250 円
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商品詳細

すべての商品、匂いベタつきはございません。着画、着用感などのご質問はお断りしてますのでご自身でご判断ください。☆コメントなし即購入OK☆全品送料無料【商品情報】•内寸　　　　　　最大61センチくらい•つばの長さ　　　　7センチ※使用感などはお写真でご判断ください。ご不明な点がございましたらご購入前にご質問ください。神経質な方、USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。NIKE、adidas、Reebok、FUBU、TOMMY、スラッシャー、パウエル、DOGTOWN、GAP、ビンテージ、80s、90s、stussy、ノースフェイス、シュプリーム、MLB、パタゴニア、ラルフローレン、ポロスポーツ
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