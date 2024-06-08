Blue YetiX 美品

こちらは中古品となります。リモートワークにて年数回程度使用しましたが、その後使う事もなく保管してあったものになります。音質はネット上の評判通りかと感じます。指向性も複数選択可能で汎用性も高く、マイクアーム等にも取付可能です。画像3の箇所に若干の汚れがございますが、その他は傷等もなく美品かと思います。動作確認済みとなります。ご購入頂いた方がご満足頂けるよう状態等は可能な限り正しい内容を記載してはおりますが、個人の主観による部分もございますのでご理解、ご了承の程宜しくお願いいたします。また個人での出品となりますので、その点もご配慮頂けますようお願いいたします。#BlueMicrophones#BlueYETIX



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