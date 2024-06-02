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NEWERA NY 59FIFTY キャップ レアカラー
商品番号 P75335604731
商品名

NEWERA NY 59FIFTY キャップ レアカラー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

NEWERA59FIFTYNY71/2本体:グリーン　つば裏:グレー使用感はややありますが、傷汚れなし。シールはないです。かなり珍しいカラーでアメリカに旅行の際購入。
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