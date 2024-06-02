ポーター　ソーク　二つ折り財布　101-06003

ポーター ソークの二つ折り財布です。使わず1年くらい保管しておりました。箱、取扱説明書、商品タグ、不織布 が付属します。新品未使用です。気になる方はご遠慮お願いします。お色は黒です。箱なしの場合お値引き致しますのでコメントお願いします。品番 101－06003定価税込価格、￥29700吉田カバンPORTERポーターSOAKソークwallet財布二つ折り財布革レザー本革多機能男性女性ブランドギフト101－060032003A/Wに発表し、多くのお客様にご支持をいただいている「SOAK」シリーズです。革の持ち味を活かした、財布・小物のシリーズです。袋状に縫った後にひっくり返し、ソフト感のあるデザインに仕上げました。他の革小物にはない雰囲気と、使い込むほどに味のでる革が特徴です。裏には豚革を使い、見えない部分に豚革を使用しているなど、細部にわたってこだわりのある商品にしました。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革



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