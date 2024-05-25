ダンヒル　二つ折り財布

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商品詳細
内側イエロー、外側ネイビーの配色に惹かれて買いましたが、二つ折り財布がどうにも合わずたなの中に入れっぱなしになっていました。状態は写真で確認いただき、問題ない方のみ購入ください。発送はゆうパックポストで匿名配送予定です。財布形...二つ折りカラー...イエロー
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