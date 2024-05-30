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シュプリーム×ノースフェイス両面ロゴ入りTシャツ バックプリント
商品番号 K30581668611
商品名

シュプリーム×ノースフェイス両面ロゴ入りTシャツ バックプリント
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後一度着用しましたが以降しまっていて着なかったのでこの度出品いたしました！本物の証であるホログラムタグもついてます！\u003cブランド\u003eシュプリーム×ノースフェイス　Supreme×THENORTHFACE\u003cサイズ表記\u003e　　　L\u003cサイズ実寸（cm）\u003e・着丈71・身幅51・肩幅47・袖丈22\u003cカラー\u003e黒色自由の女神　/ブラック\u003c素材\u003eコットン\u003c状態\u003e1回のみ着用後自宅保存カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/stair393700.html
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