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STUSSY ストゥーシー ろくろ首 和風 妖怪 葛飾北斎 Tシャツ
商品番号 W72293139148
商品名

STUSSY ストゥーシー ろくろ首 和風 妖怪 葛飾北斎 Tシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューヨークの一号店で購入しました。着用回数一回の美品です。よろしくお願いします！カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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