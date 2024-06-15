ポールスミス Paul Smith ネクタイ シルク レジメンタル 極美品

❤︎いいね\u0026フォローの特典あり❤︎✅いいねするとコメント欄更新時にお知らせが届きます。お得割はコメント欄にて発表しますので、気になる商品はお気軽にいいね\u0026フォローお願いします(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)今回ご紹介するのは、PaulSmith(ポールスミス)のレジメンタルネクタイです。ポールスミスは、イギリスのファッションブランドで、クラシックとモダンを融合させた独自のスタイルが特徴です。ポールスミスのレジメンタルネクタイは、イタリアで生産されており、**シルク100%**の高級感あふれる素材で仕上げられています。こちらの商品は、深みのある赤と深みのあるオレンジに落ち着いた紫が差し色になっているストライプ柄で、落ち着いた色合いながらも華やかさを感じさせるデザインです。ストライプ柄は、英国紳士の伝統的なスタイルを引き立てます。このレジメンタルネクタイは、ビジネスシーンやフォーマルな場面にもぴったりです。シャツやスーツと合わせて、上品で洗練されたコーディネートを楽しんでください。■ブランド PaulSmith(ポールスミス)■素材シルク100％■長さ約150センチ■サイズ:剣先幅:約8.5cm※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい。カラー...レッド、オレンジ、パープル柄・デザイン...ストライプペットはおらず、お品は保管専用ルームにて保管してありました。※付属品はなく写真のネクタイのみの発送になります。商品の状態は写真にてご確認ください。※細部の写真リクエストなどあれば遠慮なく【コメント】下さい(*^^*)その他ご質問などコメント欄からお気軽にどうぞ(^^)リサイクルショップ等よりも、真贋力の高い個人経営の質屋などで真贋鑑定済、またはブランドショップより購入したお品のみ出品しております。お値下げコメント大歓迎！お気軽にコメントください(*^^*)※即購入も大歓迎です！！一期一会のご縁を大切に(*^^*)



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