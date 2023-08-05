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Sサイズ huf × MARVEL アベンジャーズ コラボ Tシャツ
商品番号 R70294867144
商品名

Sサイズ huf × MARVEL アベンジャーズ コラボ Tシャツ
ブランド名 ハフ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUFXAVENGERSGALACTICTEESTEEhufとマーベルがコラボしたGALACTICTEESTEEです。即完したサイズになります。Sサイズ身幅：48cm着丈：68cm袖丈：18cm肩幅：43cm【製品仕様】•100%コットンの半袖Tシャツ•左胸と背中にプリントアートワーク•首の内側にHUFXMARVEL織りラベル100%Cottonavengersnikedunkアイアンマンキャプテンアメリカハルクソースパイダーマンアメコミコミコン
http://narcologia.ru/goods/Taipei482871.html
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