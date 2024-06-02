吉岡浩太郎 作*直筆サイン入り シルクスクリーン 版画*七福神馬九行*額装

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【送料無料！】送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いておりますので安心です。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。吉岡浩太郎作*直筆サイン入りシルクスクリーン版画156/800*七福神馬九行*額装*美術*芸術*絵画アート*飾り*開運赤富士金運*師香月泰男運気がより高まることに願いを込めて制作された、「七福神馬九行」。多くの庶民に信仰される福徳の神、七福神に乗った九頭の馬は物事が「うまく行く」ことを表しています。「出世飛躍」の象徴、赤富士に、山吹色の空と金色に輝く雲は「金運・財運向上」、緑の松林は「不老長寿・子孫繁栄・家門隆昌」の吉相の木として目出たさを表した、招福開運を呼ぶ最高の吉祥画、吉岡浩太郎氏、「七福神馬九行」。※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。作家名吉岡浩太郎作品名七福神馬九行サイズ（約）（画寸）12.5×17.5cm（額寸）23.6×28.6cm※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。サイン直筆でエディションナンバー、タイトル、サイン有り技法ジグレー版画、シルクスクリーン素材、材質、品質ウッドフレーム制作年不明コンディション新品、未使用の保管品です。保管に伴うパッケージのダメージ、多少の小傷、汚れなどはご了承ください。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまで保管品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。種類...シルクスクリーン