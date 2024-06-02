ワンピース アートボード、コミックチャーム

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商品詳細
ワンピースアートボード新品未開封100巻、89巻コミックチャーム新品未開封の3点セットです。バラ売りは不可でございます。非常に価値ある商品になっていると思いますので、早めの購入をおすすめ致します。値下げは多少であれば考えますので、コメントにてお気軽にお申し付けください。未開封ではございますが、神経質な方は御遠慮ください。#ルフィ#ゾロ#ナミ#サンジ#ウソップ#チョッパー#ロビン#フランキー#ブルック#ジンベエ#ヤマト#カイドウ#ビックマム#エース#サボ#キッド#ロー#シャンクス#ウタ#ドフラミンゴ#ミホーク#バギー#クロコダイル#黒ひげ#イム様#ビビ#モリア#ドラゴン
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