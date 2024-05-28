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ぶいすぽ！　和装マウスパッド、額縁
商品番号 U70231746555
商品名

ぶいすぽ！　和装マウスパッド、額縁
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ぶいすぽ！の和装マウスパッドです。包装から出してすぐ額縁に入れて飾っていました。額縁も8000円ほどで購入したものなのでいらなければ値下げします。
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