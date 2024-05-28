Mrs. GREEN APPLE ラババン アンサンブルツアー

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5年ほど前のアンサンブルツアーのラババンです。目立った傷等はございませんが、中古品のためご了承ください。即購入OK。お値下げ不可他の物とまとめて購入される場合は多少の値引きをさせていただきます。#ミセスグリーンアップル#ミセス#アンサンブルツアーグッズ種類···リストバンド/ラバーバンド