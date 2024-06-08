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- 【BALENCIAGA】Tシャツ/ゼブラ柄
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商品詳細
BALENCIAGAのTシャツ。※２枚以上ご購入して下さった方にだけ、特別に合計金額から1割引させていただきます。サイズ：私の採寸ですが恐らくS柄：黒のゼブラ柄（珍しいと思います）購入場所：福岡岩田屋で購入しました。状態：良く見たら分かる程度ではありますが、４箇所ほどシミがあります。写真をご参考下さい。（自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください）柄・デザイン...その他カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏
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