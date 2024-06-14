藤井風　LASA Tシャツ　Mサイズ

藤井風LASATシャツです。サイズはMです。LIVE当日一回のみ着用し、そのあとは丁寧に手洗いし保管していました。ホコリのつきやすい素材のため、梱包時はなるべく気をつけますが、細かい点が気にならない方のご購入お願いいたします。小さく畳んでの発送となります。人気ソロアーティスト···藤井風グッズ種類···Tシャツ



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