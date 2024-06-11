メンズマフラー　カシミヤ　日本製　高島屋タカシマヤ

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カラー グレー素材 カシミヤ100%サイズ 25*190cm原価 13200•照明の具合で実際とは色合いが異なる場合がございます。•手測りなため、製品により多少の誤差が生じる場合がございますが、予めご了承ください。•自宅マンションにて保管しています。（タバコ吸いません、ペット飼ってません）•細かいデザインなどは写真にてご確認ください。•あくまで中古品ですのでその点をご了承の上ご購入をご検討下さいませ。•丁寧に検品しておりますが、小さな見落としなどがある場合もございますので、セール品にご理解、ご了承いただける方、よろしくお願い致します。•他サイトでも出品しているため、無くなり次第、出品を取り下げさせて頂きます。ご了承くださいませ。zawu002