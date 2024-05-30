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グッチ　マフラー　チャコールグレー
商品番号 J85601654882
商品名

グッチ　マフラー　チャコールグレー
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチ　マフラー数年前に購入した、数回使用。メンズだった気がしますが、女性でも使いやすいかと。巻き方によってはロゴがまったく見えないので、ブランド感が出るものが苦手な方にもおすすめです。個人のチェックなので見落とし等あるかと思いますので、中古であることをご理解くださる方のみ御購入よろしくお願いします(••)♡カラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···ウール
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