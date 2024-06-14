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- 【最終値下げ】HYPE 米津玄師 リイシューねこちゃん ぬいぐるみ PINK
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商品詳細
米津玄師氏が2020年に行ったライブツアー「HYPE」でのグッズ『リイシューねこちゃんピンク』になります。新品を購入後、自宅保管しておりました。袋は外してしまい付属しませんが、ぬいぐるみ自体は新品同様です。PP袋で防水梱包をした上で、宅急便にて発送いたします。
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リイシューねこちゃん/PINK
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評価 米津玄師 リイシューねこちゃんピンク kochmetal.com.br
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