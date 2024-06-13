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ルイヴィトン　フリンジマフラー
商品番号 U49087755302
商品名

ルイヴィトン　フリンジマフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★お手数ですがご購入前に必ずプロフィールのご確認をお願いします★LOUISVUITTONルイヴィトンのマフラーになります。比較的前の年代のマフラーですが、比較的綺麗な状態でまだまだご使用に問題ないかと思います。クリーニングして保管しておりました。タグは取り外しておりありません。是非ご検討下さい。●状態：汚れ、ほつれ等、見逃しがある可能性をご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にご確認ください。柄・デザイン...その他カラー...ブラウン
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