ルイヴィトン　フリンジマフラー

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★お手数ですがご購入前に必ずプロフィールのご確認をお願いします★LOUISVUITTONルイヴィトンのマフラーになります。比較的前の年代のマフラーですが、比較的綺麗な状態でまだまだご使用に問題ないかと思います。クリーニングして保管しておりました。タグは取り外しておりありません。是非ご検討下さい。●状態：汚れ、ほつれ等、見逃しがある可能性をご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にご確認ください。柄・デザイン...その他カラー...ブラウン