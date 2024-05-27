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- 【美品:使用1回のみ】Fishman V-200 バイオリン ピックアップ
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商品詳細
バイオリンのピックアップです。FishmanのV-200です。クロサワ楽器購入の正規品です。購入は1年程前で、使用回数は1回のみです。箱と説明書は廃棄済みで、現品のみとなります。動作は確認済です。利用方法は、バイオリンのコマの横の溝に挟み込む形となります。楽器屋さんへ持ち込んでの加工が推奨されています。（詳細はメーカーサイトなどをご参照ください）既にV-200をお持ちの方のサブとして、または当製品をよくご存知の方におすすめです。種類···バイオリンアクセサリー・パーツ···その他#バイオリン#ピックアップ
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