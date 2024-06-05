クリームソーダ看板　当時物

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商品詳細
クリームソーダの当時物看板です。縦横38センチです。左下が若干折れています。神経質の方は御遠慮下さい。#ペパーミント#昭和#ホコ天#ロカビリー#原宿#ツッパリ#不良#暴走族#ブラックキャッツ#BLACKCATS
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