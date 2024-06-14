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MARNI マルニ 財布 オリガミ コインケース カードケース　黒
商品番号 O48199661587
商品名

MARNI マルニ 財布 オリガミ コインケース カードケース　黒
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルで洗練されたデザインが人気のマルニのオリガミシリーズの財布です。◉特徴コンパクトでスリムなデザインコインケースとカードケースが一体型◉カラー黒×白◉サイズ縦約10cm×横約7cm×マチ約3cm◉仕様ゴムバンド式カードポケット×2、小銭入れ(ファスナー)×1◉素材ポリエステル100%/コントラスト:ポリエステル60%・ラバー40%シンプルで男女問わずに喜ばれるアイテムです。ギフトにもおすすめ
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