新品 財布 メンズ 二つ折り スヌーピー べら付き 本革 JOE COOL ！

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メンズシリーズの大人気「JOECOOL」の財布です。オーソドックスなチョッパー柄なので幅広い年齢層の方にお持ちいただけます。ビンテージ調に仕上げるため、革本来の風合いをそのままに、製造時の色むらや細かなキズ等もそのままにマット加工していますので、ご了承の上ご購入下さい。きれい系のメンズをご希望の方は、同じバイクシリーズの「newRider」をおススメします。 ブランド 牛革 レザー中ベラ付きなので通常の二つ折りよりカードが多く収納できます。小銭入れは、コインの取り出しが便利なBOXタイプです。また、中の生地は可愛いチェック柄です。サイズ（約）：11.5×9.5×3ｃｍ カラー：チョコ札入れ×2 BOX小銭入れ×1 カード入れ×12 差し込みポケット×3プレゼントにも喜ばれる、箱入りです。 ￥10450撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。