定価17600円【極美品】ポーター ソーク コンパクトウォレット ブラウン ...

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商品詳細
使用3回程度の美品です。★通常使用の、使用感も多少ございますが、写真の通りかなり綺麗な状態です！→写真にてご確認ください！お色はブラウンです。お札は折りたたんで収納するタイプです。アイテム詳細品番101-06056ブランド/シリーズPORTERSOAKカテゴリー財布ウォレットサイズW:107mm/H:95mmSIZEGUIDE重量75g素材表：牛ショルダー（ベジタブルタンニン鞣し・プルアップ仕上げイタリア輸入革）裏：豚革カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
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