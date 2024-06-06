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定価17600円【極美品】ポーター　ソーク　コンパクトウォレット　ブラウン
商品番号 P24297384504
商品名

定価17600円【極美品】ポーター　ソーク　コンパクトウォレット　ブラウン
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用3回程度の美品です。★通常使用の、使用感も多少ございますが、写真の通りかなり綺麗な状態です！→写真にてご確認ください！お色はブラウンです。お札は折りたたんで収納するタイプです。アイテム詳細品番101-06056ブランド/シリーズPORTERSOAKカテゴリー財布ウォレットサイズW:107mm/H:95mmSIZEGUIDE重量75g素材表：牛ショルダー（ベジタブルタンニン鞣し・プルアップ仕上げイタリア輸入革）裏：豚革カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/shuttle247825.html
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