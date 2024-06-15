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ダンヒル　dunhil キーケース　長財布セット
商品番号 F60395293175
商品名

ダンヒル　dunhil キーケース　長財布セット
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 7,503 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ほとんど未使用ですが、長財布の表面にスレがあります。色は黒よりも焦茶です。ダンヒル　キーケース　長財布セット
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