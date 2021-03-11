

BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス | フリマアプリ ラクマ BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス | フリマアプリ ラクマ



本日発売！100周年限定デザイン第2弾！！【Champion × BEAMS ... 本日発売！100周年限定デザイン第2弾！！【Champion × BEAMS ...



BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス www.krzysztofbialy.com BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス www.krzysztofbialy.com



ビームス「ビルウォールレザー / ディズニー」限定アイテム、ホラーな ... ビームス「ビルウォールレザー / ディズニー」限定アイテム、ホラーな ...



BEAMS - ディズニーシー×ビームス コラボTシャツ 美品 BEAMSの ... BEAMS - ディズニーシー×ビームス コラボTシャツ 美品 BEAMSの ...



Champion × BEAMS “Disney 100th Collection” スペシャルアイテム第2弾 ... Champion × BEAMS “Disney 100th Collection” スペシャルアイテム第2弾 ...



Champion × BEAMS “Disney 100th Collection” スペシャルアイテム第2弾 ... Champion × BEAMS “Disney 100th Collection” スペシャルアイテム第2弾 ...



タグ付き The Wonderful Design Works ファニーミッキー Tシャツ XS ... タグ付き The Wonderful Design Works ファニーミッキー Tシャツ XS ...



Ray BEAMS - ミッキー 半袖 Tシャツ ビームス ジャンクフード M ... Ray BEAMS - ミッキー 半袖 Tシャツ ビームス ジャンクフード M ...



BEAMS GOLF ORANGE LABEL Disney(ディズニー)Tシャツ(シャツ) BEAMS GOLF ORANGE LABEL Disney(ディズニー)Tシャツ(シャツ)



BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス www.krzysztofbialy.com BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス www.krzysztofbialy.com



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）【アウトレット】〈UNISEX ... BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）【アウトレット】〈UNISEX ...



B:MING by BEAMS（ビーミングバイビームス）の「Disney｜ビーミング by ... B:MING by BEAMS（ビーミングバイビームス）の「Disney｜ビーミング by ...



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）【アウトレット】〈UNISEX〉BEAMS GOLF ... BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）【アウトレット】〈UNISEX〉BEAMS GOLF ...



【限定】B:MING × Disney ミッキー ポケット Tシャツ M 新品 | フリマアプリ ラクマ 【限定】B:MING × Disney ミッキー ポケット Tシャツ M 新品 | フリマアプリ ラクマ

BEAMSとDisneyコラボのTシャツになります。タキシードの中にミッキーのTシャツを着ているかのようなプリントで遊び心が感じられます。かなり昔に実店舗で購入し、数回着用しましたが、しばらくはタンス保管していたものです。今となってはヴィンテージ物になります。肩辺りが少し褪色しています。裾のタグがチクチクして痛かったので切ってしまいました。素材はコットンだと思いますがタグ切ってしまったので、はっきりはわかりません。平置き採寸・肩幅：55cm・着丈：69cm・身幅：53cm・袖丈：21cm※素人採寸ですので多少の誤差が生じる事もございます。ご容赦下さい。カラー...ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック#ミッキー#Disney#ビームス#BEAMS