BEAMS Disney コラボ ミッキー Tシャツ ビームス

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商品詳細
BEAMSとDisneyコラボのTシャツになります。タキシードの中にミッキーのTシャツを着ているかのようなプリントで遊び心が感じられます。かなり昔に実店舗で購入し、数回着用しましたが、しばらくはタンス保管していたものです。今となってはヴィンテージ物になります。肩辺りが少し褪色しています。裾のタグがチクチクして痛かったので切ってしまいました。素材はコットンだと思いますがタグ切ってしまったので、はっきりはわかりません。平置き採寸・肩幅：55cm・着丈：69cm・身幅：53cm・袖丈：21cm※素人採寸ですので多少の誤差が生じる事もございます。ご容赦下さい。カラー...ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック#ミッキー#Disney#ビームス#BEAMS
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